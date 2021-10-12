В Нижнем Тагиле закончили ремонт двух дорог в рамках нацпроекта

При этом улицу Индустриальную дорожники назвали самым сложным объектом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нижнем Тагиле закончился ремонт улиц Карла Маркса и Индустриальная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает TagilCity.ru.

- К проезжей части претензий нет, - заявил председатель комиссии, которая оценивала дороги, Николай Новиков

Эксперты 12 октября оценили качество дорог. У специалистов были замечания только к обустройству придорожной территории и примыканий.

При этом улицу Индустриальную дорожники назвали самым сложным объектом. Они рассказали, что эта дорога является основной соединяющей Тагилстрой и другие районы города. Осложнял работу ремонт моста на Циолковского.

Ремонт на улице Карла Маркса начался еще в мае 2020 года. Дорожники столкнулись с трудностями при перекладке коммуникаций под проезжей частью.