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Общество12 октября 2021 15:25

В Нижнем Тагиле закончили ремонт двух дорог в рамках нацпроекта

У комиссии не было замечаний к проезжей части
Анастасия ШИПИЦИНААнастасия ШИПИЦИНА
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При этом улицу Индустриальную дорожники назвали самым сложным объектом

При этом улицу Индустриальную дорожники назвали самым сложным объектом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нижнем Тагиле закончился ремонт улиц Карла Маркса и Индустриальная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает TagilCity.ru.

- К проезжей части претензий нет, - заявил председатель комиссии, которая оценивала дороги, Николай Новиков

Эксперты 12 октября оценили качество дорог. У специалистов были замечания только к обустройству придорожной территории и примыканий.

При этом улицу Индустриальную дорожники назвали самым сложным объектом. Они рассказали, что эта дорога является основной соединяющей Тагилстрой и другие районы города. Осложнял работу ремонт моста на Циолковского.

Ремонт на улице Карла Маркса начался еще в мае 2020 года. Дорожники столкнулись с трудностями при перекладке коммуникаций под проезжей частью.