В Екатеринбурге началось голосование за концепцию набережной Исети

В большей части концепций архитекторы решили проложить мост через пруд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началось голосование за концепцию благоустройства набережной Исети. Опрос стартовал на на сайте мэрии. Принять в нем участие может любой горожанин.

Пять концепций благоустройства представили еще 5 октября 2021 года на международном форуме 100+ TechnoBuild. Проекты презентовали компании Semrén & Månsson, Институт Генплана Москвы, проектное бюро APEX, Открытый консорциум и консорциум «S&P + Novascape».

Голосование за концепцию пройдет 8 по 22 октября. В большей части вариантов благоустройства архитекторы предложили сделать мост через пруд. Также они хотят поставить колесо обозрения и сохранить здание приборостроительного завода.

Пять концепций, за которые предлагают проголосовать екатеринбуржцам, выбрали больше чем из 40 заявок разных архитектурных бюро. Также горожане смогут в голосовании оставить свои замечания и пожелания в специальном поле.

По итогам опроса специалисты сделают статистическую выборку. Победителя определит жюри конкурса на заседании, которое пройдет с 25 по 29 октября 2021 года. Эксперты учтут результаты голосования.

Концепцию-победителя объявят до 5 ноября 2021 года на сайте мэрии. Победитель получит приз в миллион рублей, участникам конкурса вручат по 250 тысяч рублей.

Ранее «КП Екатеринбург» подробно рассказал о каждой концепции, которую презентовали на международном форуме. Узнать подробности можно здесь.