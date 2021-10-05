Вместо Краснознаменной группы на Плотинке предложили построить спиральную башню

Подняться на башню можно будет по спиральному пандусу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на форуме высотного строительство 100+ TechnoBuild сегодня, 5 октября, показали, как может измениться набережная Городского пруда. Всего представили пять проектов. Их отобрали в ходе конкурса из более 40 заявок разных архитектурных бюро. В течение ноября мэрия организует голосование, на котором горожане выберут лучший из пяти проектов, который и будет реализован.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ У ДИВС

Первыми свой проект представило шведское архитектурное бюро Semren + Mansson. Они предложили благоустроить набережную с оглядкой на ее историю. Например, у Макаровского моста прямо у воды восстановить огромную теплицу-оранжерею. У нее будет два этажа. Сама теплица разместится на втором. На первом же будет ресторан.

- Также мы работаем с очисткой вод Городского пруда и сажаем растения, очищающие его, - рассказывает представительница Semren + Mansson. - Будет пирс и лодочные станции. В духе природы Урала будут в оформлении использованы крупные горные породы. Вдохновляясь набережной в Чикаго, делаем длинную барную стойку.

Колесо обозрения, которое может появиться на левом берегу пруда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе Дворца игровых видов спорта архитекторы предложили сделать детские и спортивные площадки, а также уличный спортивный бассейн. Комнаты матери и ребенка. Рядом на воде разместится плавучая сцена для музыкантов, которую можно будет прикрепить к берегу, или отпустить на середину пруда. Но самый заметный объект – огромное колесо обозрения.

- Это точка, с которой беспрепятственно осматривается вся набережная, - говорят архитекторы. – У ККТ Космос мы бы хотели сделать деревянный настил, ведущий к зданию кинотеатра и открытый бассейн, в котором можно плавать даже зимой.

Таким может стать сквер у театра Драмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Набережную в районе Дома Журналиста планируют украсить скамейками в виде цветных печатных букв. Также здесь появится журнальный киоск, совмещенный со шкафами для буккросинга. У самой Плотинки по проекту появится фонтан, который будет бить из воды, со стороны Городского пруда, а также площадка для музыкантов и амфитеатр. В проекте можно также заметить, что архитекторы предлагают вернуть Краснознаменную группу на историческое место.

А знаменитый сквер у театра Драмы, против застройки которого многие екатеринбуржцы высказывались в 2019 году, планируют превратить в Археологический сквер.

- Хотим восстановить здания, которые стояли здесь исторически, - рассказывают архитекторы. – Здесь также будет сделана деревянная набережная, дождевой сад, детская площадка с песочницей, в которой будет закопан «скелет динозавра», чтобы дети вместе могли его несколько часов сообща откапывать.

Соединить два берега шведские архитекторы предложили таким мостом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украсят сквер навесами-перголами – это такие длинные извивающиеся конструкции тянущиеся над головой. Шар-фонтан архитекторы предложили сохранить, а перед входом в театр сделать три фонтана-озера. И самое главное – на проекте два берега пруда соединяются пешеходным мостом. Его хотят построить между ДИВСом и сквером у Ельцин Центра.

Кстати, открывая мероприятие, первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий отметил, что он всегда выступал против строительства такого пешеходного моста на Городском пруду.

- Помню, как много лет подряд, к нам выходили с инициативой бросить мост через городской пруд. Мое мнение – делать этого нельзя, - сказал Аркадий Чернецкий. - Мы все-таки имеем законченый водный обьект. Если его рассечет мост, будем иметь не хороший пруд, а две лужи.

Вариант благоустройства набережной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВМЕСТО КРАСНОЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ

Кстати, соединить два берега пешеходным мостом предложили и архитекторы из Института генплана Москвы. По их задумке мост соединит площадь у театра Драмы с территорией у ДИВСа. Причем у театральной площади под ним будет размещен пленочный фонтан, вода с которого каскадом будет падать в Исеть. В центре пруда под мостом разместится площадка для аренды небольших круглых лодочек.

Особых реконструкций сквера или театральной площади не планируется. Но здесь авторы предложили сделать вдоль берега зеленые островки с растениями и березами, по которым даже можно будет погулять. А вот Краснознаменной группы на этом проекте не увидеть. Вместо нее на Плотинке предлагают построить новое здание.

Вдоль сквера у театра Драмы могут появиться зеленые островки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В середине набережной на Плотинке будет яркий арт-обьект на месте Краснознаменной группы. Это высокая смотровая площадка со спиральным пандусом вокруг нее, - показывает Тимур Башкаев из Института генплана Москвы.

Берега пруда планируют украсить световыми инсталляциями. В районе Ельцин Центра появится выступающая в сторону воды круглая площадка, на которой будет установлен очаг с огнем, вокруг которого можно будет посидеть на скамейках. Сами горожане смогут разводить в нем огонь.

А вот таким мостом соединить два берега предложили в Институте генплана Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Макаровского моста также будет выступающая в стороны воды постройка – кафе с панорамным окном. По соседству разместится амфитеатр с танцевальной площадкой. Колесо обозрения, кстати, по этому проекту тоже появится.

На территории старинного здания золотосплавочной лаборатории архитекторы предложили сделать библиотеку.

Особенно красиво, по задумке архитекторов, Городской пруд будет смотреться в темное время суток, ведь от одного берега до другого по проекту протянут гирлянды, которые будут светиться по ночам.

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