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Общество5 октября 2021 10:00

Вместо Краснознаменной группы на Плотинке предложили построить спиральную башню

Смотрим проекты благоустройства набережной Городского пруда, представленные архитекторами на форуме 100+ TechnoBuild
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Подняться на башню можно будет по спиральному пандусу.

Подняться на башню можно будет по спиральному пандусу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на форуме высотного строительство 100+ TechnoBuild сегодня, 5 октября, показали, как может измениться набережная Городского пруда. Всего представили пять проектов. Их отобрали в ходе конкурса из более 40 заявок разных архитектурных бюро. В течение ноября мэрия организует голосование, на котором горожане выберут лучший из пяти проектов, который и будет реализован.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ У ДИВС

Первыми свой проект представило шведское архитектурное бюро Semren + Mansson. Они предложили благоустроить набережную с оглядкой на ее историю. Например, у Макаровского моста прямо у воды восстановить огромную теплицу-оранжерею. У нее будет два этажа. Сама теплица разместится на втором. На первом же будет ресторан.

- Также мы работаем с очисткой вод Городского пруда и сажаем растения, очищающие его, - рассказывает представительница Semren + Mansson. - Будет пирс и лодочные станции. В духе природы Урала будут в оформлении использованы крупные горные породы. Вдохновляясь набережной в Чикаго, делаем длинную барную стойку.

Колесо обозрения, которое может появиться на левом берегу пруда.

Колесо обозрения, которое может появиться на левом берегу пруда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе Дворца игровых видов спорта архитекторы предложили сделать детские и спортивные площадки, а также уличный спортивный бассейн. Комнаты матери и ребенка. Рядом на воде разместится плавучая сцена для музыкантов, которую можно будет прикрепить к берегу, или отпустить на середину пруда. Но самый заметный объект – огромное колесо обозрения.

- Это точка, с которой беспрепятственно осматривается вся набережная, - говорят архитекторы. – У ККТ Космос мы бы хотели сделать деревянный настил, ведущий к зданию кинотеатра и открытый бассейн, в котором можно плавать даже зимой.

Таким может стать сквер у театра Драмы.

Таким может стать сквер у театра Драмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Набережную в районе Дома Журналиста планируют украсить скамейками в виде цветных печатных букв. Также здесь появится журнальный киоск, совмещенный со шкафами для буккросинга. У самой Плотинки по проекту появится фонтан, который будет бить из воды, со стороны Городского пруда, а также площадка для музыкантов и амфитеатр. В проекте можно также заметить, что архитекторы предлагают вернуть Краснознаменную группу на историческое место.

А знаменитый сквер у театра Драмы, против застройки которого многие екатеринбуржцы высказывались в 2019 году, планируют превратить в Археологический сквер.

- Хотим восстановить здания, которые стояли здесь исторически, - рассказывают архитекторы. – Здесь также будет сделана деревянная набережная, дождевой сад, детская площадка с песочницей, в которой будет закопан «скелет динозавра», чтобы дети вместе могли его несколько часов сообща откапывать.

Соединить два берега шведские архитекторы предложили таким мостом.

Соединить два берега шведские архитекторы предложили таким мостом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украсят сквер навесами-перголами – это такие длинные извивающиеся конструкции тянущиеся над головой. Шар-фонтан архитекторы предложили сохранить, а перед входом в театр сделать три фонтана-озера. И самое главное – на проекте два берега пруда соединяются пешеходным мостом. Его хотят построить между ДИВСом и сквером у Ельцин Центра.

Кстати, открывая мероприятие, первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий отметил, что он всегда выступал против строительства такого пешеходного моста на Городском пруду.

- Помню, как много лет подряд, к нам выходили с инициативой бросить мост через городской пруд. Мое мнение – делать этого нельзя, - сказал Аркадий Чернецкий. - Мы все-таки имеем законченый водный обьект. Если его рассечет мост, будем иметь не хороший пруд, а две лужи.

Вариант благоустройства набережной.

Вариант благоустройства набережной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВМЕСТО КРАСНОЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ

Кстати, соединить два берега пешеходным мостом предложили и архитекторы из Института генплана Москвы. По их задумке мост соединит площадь у театра Драмы с территорией у ДИВСа. Причем у театральной площади под ним будет размещен пленочный фонтан, вода с которого каскадом будет падать в Исеть. В центре пруда под мостом разместится площадка для аренды небольших круглых лодочек.

Особых реконструкций сквера или театральной площади не планируется. Но здесь авторы предложили сделать вдоль берега зеленые островки с растениями и березами, по которым даже можно будет погулять. А вот Краснознаменной группы на этом проекте не увидеть. Вместо нее на Плотинке предлагают построить новое здание.

Вдоль сквера у театра Драмы могут появиться зеленые островки.

Вдоль сквера у театра Драмы могут появиться зеленые островки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В середине набережной на Плотинке будет яркий арт-обьект на месте Краснознаменной группы. Это высокая смотровая площадка со спиральным пандусом вокруг нее, - показывает Тимур Башкаев из Института генплана Москвы.

Берега пруда планируют украсить световыми инсталляциями. В районе Ельцин Центра появится выступающая в сторону воды круглая площадка, на которой будет установлен очаг с огнем, вокруг которого можно будет посидеть на скамейках. Сами горожане смогут разводить в нем огонь.

А вот таким мостом соединить два берега предложили в Институте генплана Москвы.

А вот таким мостом соединить два берега предложили в Институте генплана Москвы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Макаровского моста также будет выступающая в стороны воды постройка – кафе с панорамным окном. По соседству разместится амфитеатр с танцевальной площадкой. Колесо обозрения, кстати, по этому проекту тоже появится.

На территории старинного здания золотосплавочной лаборатории архитекторы предложили сделать библиотеку.

Особенно красиво, по задумке архитекторов, Городской пруд будет смотреться в темное время суток, ведь от одного берега до другого по проекту протянут гирлянды, которые будут светиться по ночам.

Материал дополняется...

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ