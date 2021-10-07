Штаб-квартиру РМК в Екатеринбурге признали лучшей нежилой высоткой в России

Фото: пресс-служба РМК

Екатеринбургская штаб-квартира Русской Медной Компании признана лучшей нежилой высоткой в России. «Здание-ананас» победило в номинации «Лучшее архитектурное решение – нежилое высотное или уникальное здание» и получило инженерно-архитектурную премию 100+ AWARDS. Награду вручал полпред президента по УрФО Владимир Якушев.

- В шорт-лист номинации также попали Крымский мост, Лахта-центр и спорткомплекс образовательного центра «Сириус» в Санкт-Петербурге, онкологический центр в Химках, мост через канал имени Москвы и штаб-квартира «Татнефти», - расскали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

Примечательно, что офис компании – это единственное в стране здание, которое строили по проекту британского архитектурного бюро Foster + Partners Нормана Фостера. Кстати, ранее штаб-квартира получила награду международной премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards.