В Екатеринбурге полицейские спасли женщину, упавшую на пути в метро

Сотрудники полиции помогли женщине выбраться. Фото: телеграм-канал Екатское чтиво

В метро Екатеринбурга сегодня, 7 октября, случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, на проспекте Космонавтов женщина упала прямо на пути. К счастью ближайший состав был еще далеко. Женщина поднявшись, пошла по путям. Вскоре на помощь ей пришли сотрудники полиции.

- Полицейские помогли ей выбраться и все, - рассказывают очевидцы.

Добавим, что падение на пути опасно не только тем, что человека может сбить поезд. Вдоль путей проходит контактный рельс, который находится под высоким напряжением и выбираясь важно не задеть его.