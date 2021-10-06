На Урале нашли антибиотики в курином фарше и колбасах

Всего за сентябрь свердловский Россельхознадзор проверил 50 проб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нашли антибиотики в курином фарше и колбасах. Об этом сообщает региональный референтный центр Россельхознадзора.

- В трех пробах было установлено наличие антибиотиков и противомикробных препаратов различных групп в количестве, превышающем допустимую норму, - говорится в сообщении.

Всего за сентябрь свердловский Россельхознадзор проверил 50 проб. В курином фарше нашли антибиотик тетрациклиновой группы доксициклин. В колбасе из мяса птицы обнаружили энрофлоксацин (группа фторхинолонов). А в вареной колбасе «Детская» - сульфаметоксипиридазин (группа сульфаниламидов).

Ранее Россельзознадзор проверил мясо, молоко, молочную продукцию, яйцо куриное и мед за апрель 2021 года. Всего изучили 56 проб. В одной из проб говядины нашли остаток антибиотиков. Тогда специалисты обнаружили сульфаметазин – антибиотик группы сульфаниламидов.