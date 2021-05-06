На прилавках свердловских магазинов нашли опасную говядину

За апрель испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора проверила 56 проб пищевой продукции. Специалисты изучили мясо, молоко, молочную продукцию, яйцо куриное и мед.
Оказалось, что в одной из проб говядины нашли остаток антибиотиков.
- Было обнаружено превышение нормативного значения по содержанию сульфаметазина – антибиотика группы сульфаниламидов, - отметили в Россельхознадзоре.
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