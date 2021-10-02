Заведующим кафедрой иностранных языков в УрФУ Олег Скворцов стал в 2018 году. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге умер директор департамента лингвистики УрФУ и бывший член Общественной палаты города Олег Скворцов. Об этом сообщает мэрия на своем сайте.

- Его кончина стала невосполнимой утратой не только для родных, близких и коллег, но и для всего городского сообщества, - говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразили мэр, администрация города, депутаты и аппарат Гордумы. Скворцов скончался в возрасте 59 лет.

Он родился 9 ноября 1961 года в Свердловске. В 1983 году закончил факультет иностранных языков в педагогическом институте. С 1983 по 1985 годы Скворцов служил в армии переводчиком.

В 1988 году он поступил в аспирантуру на кафедру лексики английского языка Московского педагогического государственного университета. Он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Заведующим кафедрой иностранных языков в УрФУ он стал в 2018 году. Через три года его назначили директором департамента УГИ.

Кроме того, Скворцов с 2010 по 2020 годы был членом Общественной палаты Екатеринбурга. Также в разные годы он занимал там пост заместителя председателя.

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