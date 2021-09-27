Жительницу Екатеринбурга, погибшую на Эльбрусе, похоронят в Тюмени

Ирине было 32 года. Фото: instagram.com, Ирина Гальчук

Похороны Ириной Гальчук, жительницы Екатеринбурга, погибшей в четверг на горе Эльбрус, пройдут в Тюмени. Об этом сообщили ее близкие. Также в Екатеринбурге сегодня пройдет панихида за упокой в храме в честь иконы Богородицы «Всецарица». Он находится на территории Свердловского областного онкологического диспансера, в котором работала Ирина.

- Ирина Васильевна более пяти лет работала в «Свердловском областном онкологическом диспансере», - отмечают коллеги погибшей. - За это время с должности юрисконсульта юридического отдела выросла до заместителя начальника отдела ресурсного обеспечения. Была высококвалифицированным и ответственным сотрудником, к которому всегда можно было обратиться за советом.

Ирина Гальчук поднималась на Эльбрус в первый раз. Вместе с группой туристов из 19 человек она оказалась в плену у снежной пурги, которая сопровождалась сильным морозом и ветром со скоростью до 70 метров в секунду. МЧС удалось спасти 14 альпинистов. Еще пятеро, включая Ирину, погибли.

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По словам близких, такой крупный подъем в горы у нее был впервые (Подробнее)