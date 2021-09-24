Написала перед восхождением, что все хорошо: друзья рассказали о юристе из онкоцентра Ирине Гальчук, погибшей на Эльбрусе

Ирине было 32 года. Фото: instagram.com, Ирина Гальчук

Минувшей ночью спасатели МЧС поднимались на Эльбрус, чтобы вызволить из снежного плена группу из 19 туристов. Во время восхождения на вершину, на высоте больше 5000 метров их настигла пурга. Ураганный ветер, скоростью до 70 метров в секунду, сильный мороз и практически нулевая видимость привели к тому, что альпинисты-любители заблудились. Из-за этого группа сорвалась и несколько десятков метров скатывалась по льду вниз. Один из них сломал ногу. Пятеро человек погибли. Среди них была и жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук. Информацию о ее смерти подтвердили в МЧС.

Ирине было 32 года. Она работала юристом, ведущим специалистом в Свердловском областном онкологическом диспансере.

Этот снимок сделан на горе Эльбрус на станции Гара-Баши. Фото: instagram.com, Ирина Гальчук

- Она была добрая, светлая, ранимая. Всегда легкая на подъем, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр, близкий друг Ирины. – Любила путешествия, друзей. Увлекалась квестами, вела активную жизнь. Она карабкалась вверх – туда, куда парни не лазили.

По словам близких, на Эльбрус Ирина поднималась впервые. Впрочем, альпинизмом она увлекалась давно.

Ирина увлекалась альпинизмом. Часто поднималась на уральские горы. Фото: instagram.com, Ирина Гальчук

- Раньше она в основном тренировалась по Уралу, - рассказывает Александр. – Такой крупный подъем, как на Эльбрус, у нее был в первый раз. Ребята списывались с нею в четверг вечером перед восхождением. Она говорила, что у нее все хорошо и в 00.30 они планируют начать восхождение.

По словам друзей, мужа и детей у Ирины не было. Дата прощания и похорон станут известны после того, как ее тело доставят в Екатеринбург.

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