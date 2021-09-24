Восемь часов нес товарища, сломавшего ногу: что известно о туристе из Екатеринбурга, выжившем во время трагедии на Эльбрусе

В сильную пургу на горе попали 19 человек. Пятеро погибли. Фото: МЧС

В группе из 19 туристов, которые при восхождении на Эльбрус попали в сильную пургу, были и два альпиниста из Екатеринбурга - 37-летний Дмитрий Парахин и 32-летняя Ирина Гальчук. «Комсомолке» стало известно о состоянии первого из них. Он выжил и практически не пострадал.

- Дмитрий рассказал, что получил небольшое сотрясение и обморозил лицо, пока восемь часов они плутали и таскали на себе товарища, сломавшего ногу, - рассказывает Андрей, друг Дмитрия. - Он очень устал. Сегодня их должны перенаправить в Пятигорск.

Непогода застала туристов на высоте 5 400 метров. Из-за пурги альпинисты-любители не смогли двигаться - видимость была не дальше метра, плюс сильный ветер до 70 метров в секунду и сильный мороз делали опасным любую попытку продвинуться дальше. О бедственном положении туристы сообщили в МЧС. К месту ЧП выехали 69 спасателей и 16 единиц спецтехники. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам.

За сутки до трагедии, Дмитрий с товарищами отметил свой день рождения на Эльбрусе. Фото: instagram.com, Дмитрий Парахин

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