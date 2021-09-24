Двое екатеринбуржцев в составе группы альпинистов попали в сильную пургу на Эльбрусе

Поиски велись на высоте с 5 000 метров и выше Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

На горе Эльбрус, на высоте 5 400 метров, группа альпинистов-любителей из 19 человек попала в сильную пургу. Об ухудшении погодных условия и невозможности двигаться дальше они сообщили в МЧС. Чтобы найти туристов на место выехали спасатели и техника. Поиски осложнялись сложнейшими метеоусловиями - помимо пурги, из-за которой отсутствовала видимость дальше одного метра, был сильный ветер до 40-70 метров в секунду и температура воздуха ниже 20 градусов.

Известно, что в составе группы альпинистов были двое жителей столицы Урала. По данным Telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург», это 37-летний Дмитрий Порохин и 32-летняя Ирина Гальчук.

- Поиски велись на высоте с 5 000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Выживших эвакуировали на поляну Азау и передали медикам Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

К сожалению, пять туристов не выжили. Спасти сотрудникам МЧС удалось 14 человек. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. У выживших сильные обморожения.

Данных о состоянии двух екатеринбуржцев, которые были в составе тургруппы, пока нет.