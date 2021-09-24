Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Фото: страница альпинистки в «Одноклассниках»

На Эльбрусе погибли пять альпинистов. Среди них – 32-летняя жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук. Информацию подтвердили в Эльбрусском ВПСО МЧС России.

- Ирина Гальчук из Екатеринбурга, 1989 года рождения числится в списках погибших, - уточнили "КП"-Екатеринбург в поисковом отряде. - В данный момент спасательная операция продолжается. Большую часть людей уже спустили. Они находятся в больницах. Троих людей ищем. Снег идет, дождь, ветер. Сейчас трагедией занимается уже следственный комитет.

Известно, что спасателям удалось спасти 14 человек. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, были сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха опустилась до -20°C.

- Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники, - отмечают в МЧС Кабардино-Балкарии.

Среди выживших также есть уралец – сотрудник банка из Екатеринбурга Дмитрий Парахин. Он не получил серьезных травм.

- Дмитрий рассказал, что получил небольшое сотрясение и обморозил лицо, пока восемь часов они плутали и таскали на себе товарища, сломавшего ногу, - рассказывает Андрей, друг Дмитрия. - Он очень устал. Сегодня их должны перенаправить в Пятигорск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восемь часов нес товарища, сломавшего ногу: что известно о туристе из Екатеринбурга, выжившем во время трагедии на Эльбрусе. По предварительным данным, 37-летний Дмитрий Парахин получил сотрясение мозга (подробнее)

Двое екатеринбуржцев в составе группы альпинистов попали в сильную пургу на Эльбрусе. Туристов спускали с горы при сложнейших метеоусловиях спасатели, пять человек погибло (подробнее)