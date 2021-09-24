За сутки в Екатеринбурге произошло три ДТП с мотоциклами

Первое ДТП произошло около 17:10 на 10 метре Сибирского тракта. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 23 сентября произошли три аварии с участием мотоциклов. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- Первое ДТП произошло около 17:10 на 10 метре Сибирского тракта, - говорится в сообщении.

Водитель Kia Ceed ехал по переулку Низовой со стороны улицы Хлебная в сторону Сибирского тракта. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклу Vento Verso, который ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавская. В ДТП пострадал водитель мототранспорта. Его с тяжелой травмой головы доставили в больницу.

Вторая авария случилась в 17:30 напротив улицы Коммунистическая, 4. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вторая авария случилась через 20 минут напротив улицы Коммунистическая, 4. Мотоцикл Kawasaki ехал по этой улице со стороны Индустрии. Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением и его транспорт опрокинулся. По предварительным данным, мужчину доставили в больницу с оскольчатым переломом ключицы слева и ушибом грудной клетки.

Третье ДТП произошло в 20:30 на улице Титова, 17. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Третье ДТП произошло в 20:30 на улице Титова, 17. Nissan Primera ехал по улице Титова со стороны Военной. Водитель нарушил правила и повернул налево там, где это запрещал знак. В результате машина врезалась в мотоцикл. В аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. С травмами различной степени их госпитализировали. Оказалось, что за рулем мототранспорта был 22-летний молодой человек. У него не было прав. Также не был зарегистрирован мотоцикл.

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