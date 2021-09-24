Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух детей в пожаре на Урале

Пожар произошел в ночь на 24 сентября. Фото: старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух детей в пожаре в частном доме в селе Кадниково Сысертского района. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

- По поручению руководства СУ СКР по Свердловской области на месте происшествия работает группа в составе следователей и криминалистов регионального СК России, - говорится в сообщении.

Шульга отмечает, что специалисты фиксируются следы на месте пожара с применением современной кримтехники. Также назначили комплекс экспертиз, чтобы узнать точные причины смерти и возгорания. Следователи опрашивают очевидцев.

При этом информация СК и прокуратуры Свердловской области по пожару отличается. Следователи сообщают, что при тушении пожара, который произошел в ночь на 24 сентября 2021 года, нашли тела девочки 2013 года рождения и мальчика 2015 года. Две женщины, которые были дома во время возгорания, сумели спасти 2-летнего малыша.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что также в огне пострадали 25-летняя и 22-летняя женщины.

- Одна - с ожогами 25% тела, другая - с ранами и порезами, возникшими в результате самостоятельной эвакуации через окно. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, - заявил он.

Прокуратура Свердловской области утверждает, что в пожаре погибли 6-летний и 7-летний мальчики. Также по данным ведомства, женщины успели спасти из горящего дома двоих детей.

Прокуратура сообщает, что в горящем здании находились хозяйка дома с двумя детьми и ее подруга, которая пришла в гости с еще двумя ребятами. Муж хозяйки был на работе. По предварительным данным, пожар начался в пристрое. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и неисправность электропроводки (короткое замыкание).

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