На Урале в пожаре в частном доме погибли двое детей

Когда дом загорелся, в нем находились две женщины и четверо детей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Кадниково Сысертского района ночью, 24 сентября, вспыхнул частный дом на улице Карла Маркса. Прибывшие на место спасатели МЧС во время тушения пожара обнаружили тела шестилетней девочки и семилетнего мальчика.

- В 03:15 поступило сообщение о пожаре. На площади 100 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что когда здание загорелось, в нем находилась хозяйка дома, ее подруга и трое детей. Муж хозяйки был на работе. Когда они заметили пламя, то успели схватить двух детей и вбежать из дома. По данным прокуратуры, в пожаре погибли ребенок хозяйки дома и ребенок ее знакомой. Обстоятельства их гибели сейчас выясняет прокуратура и следственный комитет. Также следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщины, 1996 и 1999 годов рождения госпитализированы в больницу. Одна - с ожогами 25% тела, другая - с ранами и порезами, которые она получила спасаясь через окно.

Женщины успели спасти из горящего дома только двоих детей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- По предварительной информации, семья арендовала данный дом. Дом частный, электрофицирован, 1965 года постройки, - рассказали в прокуратуре. - Соседи характеризуют данную семью положительно. Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

В ведомстве отметили, что пожар, по предварительным данным, начался в пристрое. Рассматривается несколько версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки (короткое замыкание).

Пожарные боролись с огнем больше часа Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению пожара привлекались пять единиц техники и 22 человека личного состава. Пожарные боролись с огнем больше часа. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 07:11.

На место происшествия выезжал и.о. Сысертского межрайонного прокурора Андрей Дорофеев. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

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