Tele2 открыла салон нового формата в Академическом

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

17 сентября в торговом центре «Академический» прошло торжественное открытие первого в Екатеринбурге салона нового формата Tele2. 3.0 – новый формат офиса, который отличается digital-подходом.

«Основной движущей силой изменений являются наши клиенты. Абоненты создают тренды, а тренды меняют бизнес. Мы развиваемся, не стоим на месте. За последние два года сильно изменился подход людей к покупкам. Новый салон Tele2 3.0 ориентирован на тех, кому нужны тактильные ощущения перед покупкой, при этом он соответствует изменившейся цифровой реальности», – прокомментировал открытие салона нового формата Дмитрий Яворский, руководитель департамента Tele2 Ретейл макрорегиона «Урал».

Салон Тele2 отвечает всем современным тенденциям. Его уникальность начинается со входа. На открытии покупателей встречал интерактивный робот, который мог не только рассказать о новинках и акциях Тele2, но и просто поднять настроение остроумной беседой, танцем или песней.

Концепция салона основывается на digital-подходе в трех плоскостях: сервис, ассортимент и коммуникации. Технологичная составляющая позволяет по-новому построить коммуникацию с клиентами, создавая уникальное цифровое взаимодействие. Виртуальная витрина Тele2 – это полноценный помощник. Здесь можно совершить множество операций, не обращаясь за помощью к консультанту. Подобрать тарифный план, купить SIM-карту, пополнить баланс, присоединиться к Теle2 со своим номером, посмотреть, какие дополнительные подарки и бонусы приготовлены для абонентов, проверить карту покрытия и многое другое.

Еще одно новшество – выделенные зоны производителей. Полки, на которых присутствует самое современное оборудование известных брендов. Кроме того, цифровые ценники на витринах обновляются мгновенно, как только информация поступает в программу. Любое изменение цены будет зафиксировано точно и в срок, что позволит избежать путаницы и ошибок.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В помощь клиентам и огромная информационная панель, отражающая все последние новости компании и горячие предложения. В салоне комфортно. Теперь не нужно стоять в очереди к консультанту. Многие вопросы посетители могут решить самостоятельно.

На Урале digital-салоны Tele2 функционируют уже в каждом регионе. Академический – самый быстрорастущий район Екатеринбурга, поэтому было принято решение об открытии первого салона нового формата именно здесь. В будущем в формат 3.0 будут переоборудованы и некоторые другие салоны Теlе2 в Екатеринбурге.

В дни открытия абонентов и покупателей ждали приятные сюрпризы. Подарки за подключение и покупки. Возможность поучаствовать в розыгрыше смартфона. И необычная фотозона-калейдоскоп, где мог сфотографироваться каждый желающий, получив свою фотографию в распечатанном виде и на электронную почту.