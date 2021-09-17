Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга дома уступил омскому «Авангарду»

Екатеринбургский «Автомобилист» прерывает свою серию побед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на домашней арене омскому «Авангарду» в рамках турнира Континентальной Хоккейной Лиги. Матч завершился со счетом 1:3.

Гости активно начали первый период и стали прессинговать с самого начала игры, уральцы им не уступали и также нанесли несколько бросков по воротам. Открыть счет удалось только 17 минуте, отличился нападающий Сергей Толчинский. В начале второй двадцатиминутки форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество своей команды.

В третьем периоде у «Автомобилиста» был шанс вернуться в игру, нападающий Брукс Мэйсек довел преимущество гостей до минимума. Однако через 10 минут Николай Прохоркин оформил дубль, установив окончательный счет.

Екатеринбургский «Автомобилист» прерывает свою серию побед, следующую игру уральцы проведут на выезде против московского ЦСКА.