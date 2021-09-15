В Екатеринбурге депутат предложил наказывать геев, чтобы увеличить рождаемость

Фото: екатеринбургская городская дума

В Екатеринбурге депутат городской думы Алексей Мещеряков предложил пересмотреть демографическую политику в стране. Чиновник предложил запретить аборты, ввести наказания для представителей ЛГБТ-сообщества и стимулировать рождаемость коренного населения России.

Кроме того, 28-летний парламентарий заявил, что необходимо популяризировать рабочие профессии и увеличивать зарплаты строителям, дворникам и на подобных должностях, чтобы заполнить существующие вакансии.

- Также мигранты обязаны сдавать экзамен на знание русского языка. Необходимо знать нашу историю, уважать культуру и разделять ценности, - написал депутат в своем Instagram.

Чуть позже социальная сеть удалила материалы парламентария, аргументировав свое решение тем, что его посты содержали враждебные высказывания. Напомним, накануне стало известно, что неизвестные вандалы испортили предвыборные баннеры нескольких кандидатов.