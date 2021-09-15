В Свердловской области вандалы испортили несколько предвыборных баннеров

Заявлений от избирательных объединений подано не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сразу несколько кандидатов столкнулись с вандалами, которые испортили баннеры накануне выборов. Сразу после этого информацию передали в полицию, чтобы ведомство приняло процессуальное решение по данному факту.

- По состоянию на 16:00 подразделениями ГУ МВД по Свердловской области зарегистрировано три заявления от граждан об описанных фактах. Заявлений от избирательных объединений подано не было. Подтверждено семь фактов, обнаружены испорченные баннеры, - сообщил официальный канал Центра общественного наблюдения Свердловской области.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Напомним, наблюдателями на выборах в Екатеринбурге и Свердловской области, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, будут, в том числе, и школьники. Такой опыт уже были использован ранее.