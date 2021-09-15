В Екатеринбурге во время во время возведения дома башенный кран снес строительные леса

Удар пришелся на основание дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время строительства жилого комплекса «Шишимская горка» башенный кран снес строительные леса. Удар пришелся на основание дома. Чтобы обеспечить безопасность людей, представители застройщика перекрыли проход и проезд рядом с местом происшествия: это участок улицы Мраморской.

- Во время подъема облицовочного кирпича край поддона задел одну из стоек лесов. Мы раскрепили верхнюю часть лесов, чтобы снизить нагрузку на нижние модули и заказали необходимую технику для восстановления конструкции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе застройщика «Брусника».

Планируется, что все восстановительные работы будут завершены в течение завтрашнего дня. Напомним, недавно в жилом комплексе «Прекрасный» рабочий упал с высоты. Инцидент произошел на объекте по адресу Репина 68/1. По предварительным данным, мужчина выпал из строительной люльки, расположенной на уровне третьего-четвертого этажа, из-за сильного порыва ветра.