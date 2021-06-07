В Екатеринбурге рабочий во время смены выпал из строительной люльки

Фото: телеграм-канал "Свет"

В Екатеринбурге в жилом комплексе «Прекрасный» рабочий выпал с высоты. Инцидент произошел на строительном объекте по адресу Репина 68/1. По предварительным данным, мужчина выпал из строительной люльки, расположенной на уровне третьего-четвертого этажа, из-за сильного порыва ветра.

- Мужчина получил травмы, степень тяжести которых выясняют медики прибывшей скорой помощи. На месте происшествия работает группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории произошел несчастный случай, - сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники полиции оперативно установили личность пострадавшего. Им оказался 44-летний уроженец Таджикистана по фамилии Саидов. Его госпитализировали, следов криминала в инциденте не обнаружено.