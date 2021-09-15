В Екатеринбурге продают редкий Hanomag Rekord I довоенных времен

Фото: сайт "Авто.ру"

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий автомобиль немецкого производства довоенных времен Hanomag Rekord I. Известно, что машина, выпущенная в далеком 1936 году, находится в хорошем состоянии, не требующем ремонта, и на ходу. - Транспортное средство имеет пробег 15 тысяч километров, за все годы у него было всего два хозяина. Машина оснащена полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 32 лошадиные силы, - говорится в объявлении на сайте Авто.ру. Напомним, в Екатеринбурге периодически появляются предложения о продаже редких машин. Так, зимой местный житель продавал редкий советский лимузин «ЗИЛ-41045» 1984 года выпуска. Собственник автомобиля рассказывал, что приобрел машину в 2004 году и восстанавливал его оригинальными запчастями. За свою машину он просил 37 миллионов рублей.