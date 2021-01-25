В Екатеринбурге продают редкий советский лимузин за 37 миллионов рублей

За автомобиль нужно будет платить ежегодный налог в 31 тысяч рублей. Фото: Авто.ру

В Екатеринбурге местный житель продает редкий советский лимузин «ЗИЛ-41045» 1984 года выпуска. Собственник автомобиля расскзывает, что приобрел машину в 2004 году и восстанавливал его оригинальными запчастями. За свою машину он просит 37 миллионов рублей Такое объявление появилось на сайте продажи транспорта «Авто.ру».

- Пробег авто составляет 52 тысячи километров. Двигатель лимузина рассчитан на 7,7 литра и 315 лошадиных сил. За лимузин придется платить ежегодный налог чуть больше 30 тысяч рублей, - говорится в объявлении.

Лимузин находится в состоянии, которое не требует ремонта и вложений. Кроме того, владелец редкого экспоната готов не только к продаже, но и обмену своего авто.