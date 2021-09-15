На ближайший матч футбольного «Урала» открыли продажи билетов

Известно, что будет доступно 150 билетов в четыре сектора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на матчи футбольного клуба «Урал» впервые попадут не только владельцы сезонных абонементов. Ближайшая игра состоится в понедельник, 20 сентября против московского «Локомотива». Билеты уже поступили в продажу.

Известно, что будет доступно 150 билетов для болельщиков в четыре сектора: два блока «А» и два блока «С», их стоимость составляет от полутора до трех тысяч рублей.

- Внимание! Просим вас остерегаться мошенников и приобретать билеты исключительно на сайте клуба, а не на сторонних ресурсах, стилизованных под официальные, - предупреждают в пресс-службе «Урала».

Напомним, накануне футбольный клуб «Урал» в очередной раз проиграл матч в рамках Российской Премьер-Лиги. «Шмели» играли на выезде и разгромно уступили казанскому «Рубину» «всухую». Встреча завершилась со счетом 4:0. Для «Урала» это уже пятое поражение в чемпионате. «Шмели» идут на последнем месте турнирной таблицы.