Футбольный клуб «Урал» на выезде разгромно проиграл казанскому «Рубину»

«Шмели» идут на последнем месте турнирной таблицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» в очередной раз проиграл матч в рамках Российской Премьер-Лиги. «Шмели» играли на выезде и разгромно уступили казанскому «Рубину» «всухую». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Хозяева поля захватили инициативу с самого начала игры и открыли счет уже на второй минуте. Нападающий Андерс Дрейер с передачи Хвичи Кварцехии пробил в створ ворот и вывел свою команду вперед.

Еще через десять минут в своей штрафной ошибся защитник «Урала» Артем Мамин, игрок пытался прервать передачу соперника и срезал мяч в собственные ворота.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Вновь отличиться футболистам «Рубина» удалось только в концовке второго тайма. Андерс Дрейер устроил настоящую феерию, записав на свой счет еще два года в ворота уральской команды. Это произошло на 80 минуте в добавленное время.

- Поражение в Казани - 4:0. Благодарим болельщиков за поддержку. Она нам сейчас очень нужна, - коротко прокомментировали итог игры в пресс-службе клуба.

Для «Урала» это уже пятое поражение в чемпионате. «Шмели» идут на последнем месте турнирной таблицы, не помогает даже назначение нового тренера Игоря Шалимова. В активе команды всего два очка.