На Урале ищут педофила, который надругался над сыном сожительницы

Мужчина был ранее суди и состоял на учете в полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция ищет 35-летнего жителя Свердловской области, который надругался над 10-летним сыном своей сожительницы. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в поселке Шаля. Мужчина надругался над мальчиком 11 сентября в машине Renault Logan. Педофил применил насилие над ребенком и угрожал ему расправой.

Мужчина раньше уже был судим за хулиганство группой лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Педофил состоял на учете в полиции.

Ранее в Нижнем Тагиле 49-летнего педофила приговорили к 21 году лишения свободы за 14 преступных эпизодов. Мужчина знакомился с детьми в соцсетях и приглашал их к себе в гости. Одного мальчика он позвал покормить кошку. Педофил вступал с детьми в сексуальную связь, чаще всего с применением насилия.

Тагильчанин работал на «Уралвагонзаводе». Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Полиция задержала мужчину в его квартире

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