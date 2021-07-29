В Нижнем Тагиле педофил получил 21 год за изнасилование 14 мальчиков: заманивал детей котиками

Мужчина отправился в заключение на 21 год Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижнем Тагиле 49-летнего педофила приговорили к 21 году лишения свободы. Следователям удалось доказать 14 преступных эпизодов. Об этом сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на следователя Тагилстроевского отдела СК Александра Гаммершмидта.

- Мужчина в социальных сетях под вымышленным именем знакомился с подростками, входил в доверие, а потом приглашал к себе. Например, одного 12-летнего мальчика он позвал покормить кошку, - рассказал следователь.

Заманив к себе мальчиков, он вступал с ним в сексуальную связь. Чаще всего это было с применением насилия, но были и дети, которые добровольно на это соглашались. Кроме того, мужчина вел с подростками интимные переписки. Также он просил у них видео и фото сексуального характера, а затем публиковал их в интернете.

Следователь добавил, что педофил отрицал свою вину. Он отказывался подписывать любые документы и несколько раз менял адвоката. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Однако медики обнаружили некоторые отклонения. Речь идет о сексуальном влечении к подросткам.

В итоге Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 21 году колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Указано, что он жил в районе Гальяно-Горбуновского массива и работал на «Уралвагонзаводе».