В Свердловской области за сутки скончались 38 человек с коронавирусом

Среди общего количества заболевших больше 121 тысячи жителей региона, попавших в больницу с подтвержденным коронавирусом, удалось справиться с инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области новый антирекорд по смертности от коронавируса. Как сообщает оперштаб, за сутки в регионе скончались 38 человек с подтвержденным COVID-19. За все время жертвами пандемии стали уже 5 719 человек.

Также за сутки стало известно еще о 502 случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. 173 из них зафиксированы среди жителей Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 131 217, - рассказали в оперштабе.

Среди общего количества заболевших 121 054 жителям региона, попавших в больницу с подтвержденным коронавирусом, удалось справиться с инфекцией. Из них 471 человека выписали из медучреждений за минувшие сутки.