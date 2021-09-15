Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 сентября 2021 года

Масочный режим на Среднем Урале сохраняется Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 502 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 173 случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Каменск-Уральский, Ирбит, Верхнюю Салду, Ревду, Полевской, Ивдель, Первоуральск, Нижний Тагил и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 131 217 человек, из которых 121 054 полностью справились с заболеванием. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 471 человек.

На данный момент медики оценивают состояние 592 пациентов как тяжелое, 394 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 306 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 38 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 719 человек.