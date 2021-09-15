В Екатеринбурге школьников в дни выборов отправят по музеям

Группы детей будут посещать образовательные мероприятия в сопровождении педагогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школьников в дни выборов вместо обычных уроков отправят по музеям и другим культурным учреждениям города. Чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса, учащихся разделят по группам.

- Все организованные группы детей будут посещать образовательные мероприятия в сопровождении педагогов. В каждой группе будут находиться дети только из одного - своего - класса, без смешения параллелей. У каждой группы расписаны экскурсии в определенное время, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

Напомним, ранее председатель регионального Избиркома Владимир Русинов заявил о том, что школьников Екатеринбурга и Свердловской области переведут на дистанционное обучение на время трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

- Учебный процесс не пострадает, дети часы не потеряют, - рассказывает председатель избирательной комиссии Свердловской области.

На Среднем Урале в дни голосования будут работать 2,5 тысячи избирательных участков, часть из которых размещена в школах и других образовательных учреждениях.