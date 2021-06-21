Свердловских школьников в дни выборов в Госдуму отправят на дистант

Выборы будут проходить на протяжении трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников Екатеринбурга и Свердловской области переведут на дистанционное обучение на время трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, которое пройдет 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Об этом заявил председатель регионального Избиркома Владимир Русинов.

- Учебный процесс не пострадает, дети часы не потеряют, - рассказывает председатель избирательной комиссии Свердловской области.

На Среднем Урале в дни голосования будут работать 2,5 тысячи избирательных участков, часть из которых размещена в школах и других образовательных учреждениях. Здесь будут трудиться 25 тысяч членов комиссии. В регионе в эти дни также выберут 35 муниципальных дум.

В области откроют 38 временных избирательных участков в больницах, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, в аэропорте «Кольцово» и в СИЗО №4.

По словам Владимира Русинова, на 1531 избирательном участке будут работать системы видеонаблюдения с трансляцией в интернете. При желании избиратели могут пригласить выездную бригаду для голосования на дому. Ночью будет обеспечена сохранность избирательных бюллетеней. Их будут хранить в сейфах, рядом с которыми установят регистраторы.