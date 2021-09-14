Уральские подростки не будут участвовать в испытаниях вакцины от COVID-19 для несовершеннолетних

В настоящее время завершаются испытания вакцины для несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не будут проводить испытания вакцины от COVID-19 на подростках. По словам заместителя главы региона Павла Крекова, этот вопрос федеральных научно-исследовательских центров. В настоящее время завершаются испытания препаратов для несовершеннолетних.

- Когда федеральные центры примут решение о начале вакцинации подростков, тогда свердловские власти и начнут его реализовывать, сейчас его пока нет, но мы можем спрогнозировать его в течение сентября, - отметил Павел Креков.

Ранее заместитель Евгения Куйвашева сообщил, что в Свердловской области несколько детских садов полностью закрыли на карантин из-за зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. По данным на 14 сентября, пока нет школ, которые полностью переведены на дистанционное обучение, однако количество классов, отправленных на удаленку, растет с каждым днем.