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Общество14 сентября 2021 17:35

В Свердловской области из-за коронавируса закрылись несколько детских садов

По данным на 14 сентября, пока нет школ, которые переведены на дистанционное обучение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сейчас в регионе есть детские сады, в которых закрыты все группы

Сейчас в регионе есть детские сады, в которых закрыты все группы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области несколько детских садов полностью закрыли на карантин из-за зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.

- Сразу же, при первой информации о занесенном коронавирусе мы закрывает классы в школах и группы в детских садах. Сейчас в регионе есть детские сады, в которых закрыты все группы, - отметил на брифинге оперштаба заместитель губернатор Павел Креков.

По данным на 14 сентября, пока нет школ, которые полностью переведены на дистанционное обучение, однако количество классов, отправленных на удаленку, растет с каждым днем.

При это Павел Креков отметил, что в ближайшее время уже появятся классы, которые вернутся с вынужденного карантина. По его словам, в данной ситуации самоизоляция – это неизбежный процесс, а точечное закрытие классов является мерой профилактики.