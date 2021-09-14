В Свердловской области из-за коронавируса закрылись несколько детских садов

Сейчас в регионе есть детские сады, в которых закрыты все группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области несколько детских садов полностью закрыли на карантин из-за зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.

- Сразу же, при первой информации о занесенном коронавирусе мы закрывает классы в школах и группы в детских садах. Сейчас в регионе есть детские сады, в которых закрыты все группы, - отметил на брифинге оперштаба заместитель губернатор Павел Креков.

По данным на 14 сентября, пока нет школ, которые полностью переведены на дистанционное обучение, однако количество классов, отправленных на удаленку, растет с каждым днем.

При это Павел Креков отметил, что в ближайшее время уже появятся классы, которые вернутся с вынужденного карантина. По его словам, в данной ситуации самоизоляция – это неизбежный процесс, а точечное закрытие классов является мерой профилактики.