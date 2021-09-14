Суд назначил штраф в 2,4 млн рублей уральскому врачу, который попался на взятке

В декабре 2014 года он получил 750 тысяч рублей взятки от коммерческого директора поликлиники

В Каменске-Уральском суд вынес приговор главврачу Сергею Гультяеву, который попался на взятке. Ему назначили штраф, сообщает прокуратура Свердловской области.

- Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Сергею Гультяеву наказание в виде штрафа в размере 2,4 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Врача признали виновным по части 5 статьи 290 УК РФ. Также медику запретили на три года занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Приговор пока не вступил в силу.

Гультяев был главврачом бюджетной детской больницы в Каменске-Уральском. В декабре 2014 года он получил 750 тысяч рублей взятки от коммерческого директора поликлиники. Деньги перевели медику на карту за способствование заключению договора между больницей и одним юридическим лицом.

По контракту, фирма должна была поставить в больницу магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Также договор предполагал поставку специализированной медицинской мебели.

Гультяев за взятку должен был внести в техническую документацию такие характеристики, чтобы они дали преимущество фирме при определении победителя аукциона.

В июне 2019 года сотрудники детской горбольницы Каменска-Уральского обратились к губернатору. Они собрали 252 подписи под обращением с просьбой не увольнять Гультяева.

Подчиненные утверждали, что главврач за пять лет собрал хороший коллектив, обновил в больнице оборудование, повысил зарплату и снизил показатели заболеваемости. По словам коллег, Гультяев – опытный специалист. Также они отметили, что он был внимателен к пациентам и сотрудника детской горбольницы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка