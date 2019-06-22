2019-06-22T10:54:03+03:00
Общество

В Каменске-Уральском медики вступились за главврача

Мужчину обвиняют в получении взятки
Лев ИСТОМИН
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Фото: сайт детской горбольницы Каменска-УральскогоФото: сайт детской горбольницы Каменска-Уральского
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Сотрудники детской горбольницы Каменска-Уральского попросили губернатора Свердловской области не лишать должность главного врача их учреждения Сергея Гультяева. Медики собрали 252 подписи под обращением, написав Евгению Куйвашеву письмо.

Уголовное дело на главного врача детской больницы Каменска-Уральского завели в апреле 2019 года, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Гультяев встал во главе учреждения 5 лет назад, собрав профессиональный коллектив. Также за прошедшее время, по словам его подчиненных, Гультяев обновил в больнице оборудование, повысил сотрудникам заработную плату, а также добился снижения показателей по заболеваемости. Коллеги говорят, что главный врач - опытный специалист, который внимателен к сотрудникам и пациентам.

Дело возбудили по обращению женщины, которая еще пять лет назад якобы передала Сергею Гультяеву крупную сумму за “общее покровительство” компаниям при закупках. Обвинение строится только на показаниях этой женщины, никаких доказательств, по словам юристов, знакомых с делом, нет, пишет портал KU66.RU.

Пока реакции на ситуацию от руководства Свердловской области не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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