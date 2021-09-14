В Екатеринбурге директора магазина подозревают в краже 300 тысяч рублей из кассы

За кражу денег из кассы мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летнего директора одного из магазинов подозревают в краже 294 тысяч рублей из кассы. Об этом сообщает городское УМВД.

- Подозреваемый в течение трех месяцев присваивал себе часть выручки торговой точки. При этом управляющий не стал придумывать сложных схем и просто брал деньги из кассы, - говорится в сообщении.

Магазин расположен в Чкаловском районе. Пропажу денег заметили во время проведения инвентаризации. Представители торговой сети обратились в полицию.

На управляющего магазином завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использованием служебного положения). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге администратор одного из магазинов украл 400 тысяч рублей из кассы. Он использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Фактически товар оставался в магазине, а денежную разницу подозреваемый забирал себе. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».

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