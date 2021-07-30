В Екатеринбурге администратор магазина украл по акции 400 тысяч рублей

Предприимчивость обернулась уголовным делом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администратор одного из магазинов украл 400 тысяч рублей из кассы. Он использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области на своем сайте.

- Предприимчивый работник имитировал покупку, а затем и возврат товара клиенту, причем покупка фиксировалась в кассе по акционной цене, а возврат уже по обычной, то есть более высокой стоимости, - говорится в сообщении.

Фактически продажа не осуществлялась, товар оставался в магазине, а денежную разницу подозреваемый забирал из кассы себе. Таким образом, было похищено чуть более 400 тысяч рублей.

Мошенническую схему заметило руководство торговой сети, которое обратило внимание на большое количество возвратов в одном магазине. Подозреваемый признался полиции в совершенных действиях. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».