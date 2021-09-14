В Екатеринбурге отопительный сезон стартует 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полностью подключили отопление в шести муниципалитетах - Верх-Нейвинском городском округе, Верхних Сергах, ЗАТО Свободном, Карпинске, Новолялинском городском округе и Пелыме. На сегодняшний день, 14 сентября, в регионе уже отапливается 4,65% жилья и 846 объектов социальной сферы. Всего подача тепла началась в 33 муниципалитетах Свердловской области.

- В соответствии с представленной в министерство информацией, в этом году в связи с резким похолоданием пуск тепла во всех муниципалитетах начнется не позднее 15 сентября, - отметил глава МинЖКХ Николай Смирнов. - Исключением могут стать только лишь отдельные потребители - те учреждения соцсферы и многоквартирные дома, которые с целью экономии средств обратились в свои ресурсоснабжающие организации и УК с заявками о более позднем их подключении.

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон стартует сегодня, 14 сентября. По традиции первыми его получат детские садики, школы и больницы. А затем уже подключать будут жилой фонд. Первый этап начнется 14 сентября и завершится 22 числа. Второй этап намечен с 23 по 30 сентября. Полный график подачи отопления в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.