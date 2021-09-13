В Екатеринбурге мужчине с гранатой, из-за которого оцепили двор на Союзной, грозит два года тюрьмы

Мужчину удалось задержать. Фото: Е1.ru

В полиции возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, угожавшего муляжом гранаты, из-за которого накануне пришлось оцепить двор на Союзной, 27. По предварительной версии, он решился на такой шаг из-за бытового конфликта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, в отношении него заведено еще и два административных делопроизводства: «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественном месте в нетрезвом виде», - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника полковника Горелых, мужчина пошел на сотрудничество со следствием и признался во всем, из-за чего его отпустили под подписку о невыезде. Из-за его «шутки» из первого подъезда дома пришлось эвакуировать 50 человек, из них 15 детей. Чуть позже выяснилось, что в момент конфликта с женой местный житель был пьян. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.