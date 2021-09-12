В Екатеринбурге силовики оцепили двор из-за мужчины с ручной гранатой

Мужчину удалось задержать. Фото: Е1.ru

В Екатеринбурге силовики оцепили двор на Союзной, 27. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, это связано с возможной угрозой взрыва.

- По предварительным данным, в одной из квартир находился мужчина с ручной гранатой, - рассказал наш собеседник.

Он добавил, что после того как мужчину задержат, квартиру проверят саперы.

Позже мужчину удалось задержать. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, причиной инцидента стал бытовой конфликт. .

- По предварительным данным, конфликт, о котором идет речь, носит исключительно бытовой характер, - рассказал полковник Горелых. - Мужчина поссорился со своей женщиной, та ушла, а он предупредил: если она обратится за помощью в полицию, последуют печальные последствия. Но дама все-таки сообщила о произошедшем в органы внутренних дел.

После этого к дому отправились полицейские, а также бойцы Росгвардии.

- Личность нарушителя спокойствия сыщики уже установили. Это местный житель 1977 года рождения, гражданин Трунтов, работающий водителем «Газели», - уточнил Валерий Горелых.

Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем. В настоящее время он уже задержан и доставлен в дежурную часть для допроса. По итогам проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное процессуальное решение.

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