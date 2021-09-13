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Общество13 сентября 2021 16:49

Машины на трассе Екатеринбург-Пермь встали в большую пробку

ДТП на этом участке нет
Анастасия ШИПИЦИНА
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К 18:30 пробка растянула на восемь километров

К 18:30 пробка растянула на восемь километров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Екатеринбург-Пермь образовалась большая пробка. В Уралуправтодоре «КП Екатеринбург» объяснили, что это из-за ремонтных работ.

- На 336 километре проводятся дорожные работы по ямочному ремонту. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Пермь, - рассказали там.

Ремонт продлится до 20:00 13 сентября. К 18:30 пробка растянула на восемь километров.

В УГИБДД по Свердловской области добавили, что ДТП на этом участке трассы нет.

Ранее водители пожаловались на дым, которым заволокло дорогу из Первоуральска в Екатеринбург. Свердловчане говорили, что видимость стала плохой. В МЧС ответили, что на территории Первоуральского городского округа нет пожаров.

Огромная пробка образовалась в сторону Первоуральска
Видео: телеграм-канал Екатское чтиво