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Общество13 сентября 2021 8:35

Свердловчане пожаловались на дым, которым заволокло трассу Екатеринбург-Первоуральск

МЧС не обнаружило возгораний
Анастасия ШИПИЦИНА
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Водители жалуются, что из-за дыма на Ново-Московском тракте видимость стала плохой

Водители жалуются, что из-за дыма на Ново-Московском тракте видимость стала плохой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дорогу из Первоуральска в Екатеринбург заволокло дымом. На это пожаловались уральцы telegram-каналу «Екатское чтиво».

Водители жалуются, что из-за дыма на Ново-Московском тракте видимость стала плохой. Также они сняли задымление на камеру.

В МЧС по Свердловской области «КП Екатеринбург» сообщили, что на территории Первоуральского городского округа нет лесных пожаров.

- К месту выезжала оперативная группа 10-го пожарно-спасательного отряда Первоуральска. Возгорания сухой растительности вдоль трассы Екатеринбург – Первоуральск не обнаружены, - рассказали в ведомстве.

Трассу Екатеринбург-Первоуральск заволокло дымом
Видео: телеграм-канал Екатское чтиво