Свердловчане пожаловались на дым, которым заволокло трассу Екатеринбург-Первоуральск

Водители жалуются, что из-за дыма на Ново-Московском тракте видимость стала плохой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области дорогу из Первоуральска в Екатеринбург заволокло дымом. На это пожаловались уральцы telegram-каналу «Екатское чтиво».
Водители жалуются, что из-за дыма на Ново-Московском тракте видимость стала плохой. Также они сняли задымление на камеру.
В МЧС по Свердловской области «КП Екатеринбург» сообщили, что на территории Первоуральского городского округа нет лесных пожаров.
- К месту выезжала оперативная группа 10-го пожарно-спасательного отряда Первоуральска. Возгорания сухой растительности вдоль трассы Екатеринбург – Первоуральск не обнаружены, - рассказали в ведомстве.