Житель Екатеринбурга пнул котенка, а потом попытался зарезать его хозяина

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина обвиняется в покушении на убийство своего соседа. Конфликт начался с того, что 36-летний житель Октябрьского района пнул котенка.

- От словесной ссоры мужчины вскоре перешли к обоюдному применению физической силы, и после этого, казалось, конфликт был исчерпан. Однако на следующий день противостояние между соседями разразилось с новой силой, - объяснили в СУ СКР по Свердловской области.

Живодер взялся за нож и несколько раз ударил соседа. Мужчину спасли врачи скорой помощи. А на нападавшего завели уголовное дело о «покушении на убийство».

- Оперативниками уголовного розыска задержан ранее не судимый жилец коммунальной квартиры по улице Атомсферной. После проведения неотложных мероприятий задержанный передан для дальнейшей работы следователям Следственного комитета, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что в Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, которая забила до смерти бывшего мужа в День святого Валентина.