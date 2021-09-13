Истекающего кровью мужчину нашел сын. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 50-летней Оксане Калининой. Ее признали виновной в избиении до смерти бывшего мужа. Свердловчанка напала на мужчину в День святого Валентина. Вечером 14 февраля женщина залезла в телефон экс-супруга и нашла там переписку с другой.

- Обнаружив в телефоне потерпевшего переписку с другой женщиной, разбудила уже спавшего бывшего супруга и, высказывая претензии на почве ревности, спровоцировала конфликтную ситуацию, - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Калинина взяла кочергу от камина и четыре раза ударила бывшего мужа по голове. Увидев, что у него пошла кровь, она ушла спать в пристройку на участке. Днем следующего дня избитого нашел сын. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

Оксана Калинина признала вину, но не избежала реального срока в колонии. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В ходе следствия женщина признана свою вину и подтвердила данные ею показания при их проверке на месте происшествия, - отметили в СУ СКР региона.

В полицейском главке Свердловской области добавили, что Оксана Калинина работала оператором на насосной станции.

- Потерпевший экс-супруг был доставлен бригадой «скорой медицинской помощи» в горбольницу №1 Нижнего Тагила. К сожалению, врачам спасти его жизнь не удалось - травмы оказались роковыми. Вот так недоверие даже к бывшей своей «половинке» может поставить крест на дальнейшей судьбе, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Оксане Калининой наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в Екатеринбурге вынесли приговор ревнивцу, который зарезал нового парня бывшей девушки.