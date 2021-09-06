В ночь на 16 мая Бахмутян залез в квартиру девушки через окно. После убийства он заставил девушку поехать с ним в квартиру старшего брата, но потом его все же уговорили сдаться. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Екатеринбурге вынесли приговор уроженцы Молдавии Илье Бахмутяну, который убил нового парня своей бывшей девушки. В ночь на 16 мая он проник в квартиру экс-сожительницы Кристины Е. на улице Зои Космодемьянской через открытую нараспашку окно. За неделю до этого Бахмутян купил огромный штык-нож. К жилищу он приехал на такси вместе с младшим братом девушки. Сначала он просил подростка дозвониться до сестры, чтобы поговорить с ней. Но в тот роковой вечер Кристина вместе с Никитой веселилась у друзей, а потом крепко уснула. Поэтому и не слышала звонков брата.

Бахмутян вскарабкался и залез в окно, а испуганный парнишка убежал. Илья 14 раз ударил спящего Никиту, а потом разбудил Кристину и приказал затирать кровь.

- Ну что, понравилось развлекаться с ним?! – спросил испачканный в крови Бахмутян у перепуганной девушки.

После этого он вызвал такси и пара уехала в Мичуринский. Там после расставания Илья жил с семьей старшего брата. На окраине города Бахмутян выбросил куртку и нож. Уже в квартире жена брата и Кристина смогли уговорить Илью позвонить в полицию и сдаться. На следующий день он написал явку с повинной, а в суде полностью признал вину.

Пара встречалась около 4 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Во время дачи показаний девушка рассказала, что завела новые отношения менее чем через месяц после расставания с Бахмутяном. Она также отметила, что у них часто были ссоры.

- Молодой человек, испытывая чувство ревности к бывшей возлюбленной, в начале мая 2021 года приобрел «штык-нож» и решил убить ее нового возлюбленного, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Старший брат подсудимого пояснял, что после разрыва отношений Илья сильно переживал. Но мыслей об убийстве у него не было. Вероятно, все изменилось, когда Бахмутян узнал о новом ухажере Кристины.

- Проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, - рассказали в СУ СКР региона.

Чкаловский районный суд признал Илью Бахмутяна виновным и назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Бахмутян признал вину в убийстве. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства. Ее разбудил сам нападавший, который тут же потребовал, чтобы та быстро собиралась и следовала за ним, - добавил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница, снимавшая на видео убийство инвалида, вернулась домой: ее сняли с учета в ПДН (подробнее)