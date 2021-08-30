Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

Чкаловский районный суд уральской столицы рассмотрит уголовное дело 28-летнего уроженца Молдовы Ильи Бахмутяна. Его обвиняют в убийстве 31-летнего екатеринбуржца Никиты Колчанова. Причиной жестокой расправы стала ревность к бывшей девушке Кристине.

Илья не стерпел расставания после четырех лет отношений и решил радикально избавиться от конкурента. Орудием убийства стал штык-нож. Такой же был у главного героя серии фильмов о «Рэмбо».

- Проведён осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.Ночью 16 мая Бахмутян пришел к дому девушки по улице Зои Космодемьянской и залез в жилище через окно. Зайдя в спальню, он нанес Колчанову 14 ударов в шею и туловище. Никита скончался на месте.

Но на этом Бахмутян не остановился. После убийства он разбудил возлюбленную и бросился с ней в бега.

Почти на всех снимках Илья вместе с Кристиной. Фото: СОЦСЕТИ

План был обречен на провал – молдаванин хотел «залечь на дно» в квартире на Широкой Речке. Но уже утром пошел в полицию и написал явку с повинной. Кристине удалось вразумить его.

- На следующий день женщина стала уговаривать кавалера, что не сможет жить с ним после случившегося, и убедила его добровольно рассказать в полицию о ЧП, что тот покорно и сделал. Представители МВД, проверив адрес, действительно нашли тело скончавшегося мужчины, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предварительное слушанье по делу Ильи Бахмутяна состоится 2 сентября. Его бывшая девушка отказалась комментировать случившееся. У Никиты Колчанова остался 12-летний сын. По словам его бывшей жены, он работал поваром.

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