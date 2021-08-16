Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд, ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 27-летний уроженец Молдовы, которого обвиняют в убийстве бойфренда его бывшей девушки.

- По версии следствия, ранее молодой человек более 4 лет проживал с девушкой, которая после расставания с ним стала встречаться с другим мужчиной, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В мае он купил штык-нож, а затем пробрался дом на улице Зои Космодемьянской и убил спящего мужчину. Потерпевший скончался на месте, обвиняемый нанес порядка 14 ударов.

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд, ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

- Проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, - пояснили в СУ СКР региона.

В полицейском главке отметили, что к преступлению мужчина готовился неделю.

- Первые удары колюще-режущим предметом угодили не в сердце, поэтому у потерпевшего ещё остались силы, чтобы оказать сопротивление. Но многочисленные раны всё равно оказались смертельными. К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.