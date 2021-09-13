На организацию отопительного сезона в Свердловской области выделено 6,95 миллиарда рублей

Сейчас в регионе отапливаются 485,25 тысячи квадратных метров жилья и 166 объектов социальной сферы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начался отопительный сезон. На его организацию, по данным департамента информационной политики региона, выделено 6,95 миллиарда рублей. Сейчас в регионе уже включены 107 котельных, отапливаются 485,25 тысячи квадратных метров жилья и 166 объектов социальной сферы: 33 школы, 42 детсада, 33 больницы, 42 учреждения культуры, два интерната и 14 прочих учреждений.

- В самом северном муниципалитете Свердловской области, Пелыме, тепло запущено полностью. Нам сейчас необходимо сконцентрироваться на решении этой задачи для того, чтобы к 1 октября к теплу были подключены все потребители. От того, насколько грамотно будет организован процесс, зависит не только комфорт, но и безопасность уральцев, - рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил правительству держать под постоянным контролем подключение отопления в Свердловской области. Для оперативной ликвидации происшествий создано 1 075 бригад - почти 6 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники, которые будут работать и во время запуска тепла и в течение всего отопительного сезона в регионе.

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