Ученики 88 классов разных школ сейчас учатся из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга продолжает расти количество классов переведенных на дистант из-за коронавируса. Если в первую учебную неделю это было 12 классов, то в третью эта цифра значительно увеличилась.

- По данным на 13 сентября в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 88 классов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования Екатеринбурга. - Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены.

Также, по данным на 13 сентября, еще четыре класса переведены на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и ОРВИ.